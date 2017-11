Shantyman theo

Other Roads traden met Het Kraaiennest samen op!

Op donderdag 2 November trad de schotse formatie Other Roads met het Shantykoor Het Kraaiennest uit Zevenhuizen samen op.

Van Smartlap tot Opera Rotterdam Crooswijk.

Op zondag 21 mei 2017 vond er op de koeweide in crooswijk een geweldige happening plaats, waar veel mensen mede door het stralende weer op af gekomen waren.

Repetitie van het Kraaiennest

De oefenavonden zijn nooit eentonig en de optredens dus ook niet, op koningsdag in Pernis, kom kijken!

Theater Swanla 26 maart 2017

Een middag vol nostalgie met liedjes uit de jaren 50, 60 en nog later, gezongen en gespeeld door Ton het Hoen, joop Kluin, Ed Nigg en Henk Koster allen lid van Het Kraaiennest

Ocobar in de Kantine Walhalla

Een zondagmiddag in de Kantine Walhalla in Rotterdam Katedrecht. Heel erg leuk om terug te gaan in een muzikaal tijdperk met dit keer als gast Frank Lammers. Cock van Vuren, Rob en Jeroen Wijtman vormen Ocobar.

Het Kraaiennest in 1996

Opname van een VHS band uit 1996 de begin jaren van shantykoor Het Kraaiennest. Plaatsing geschiedt naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van het koor.

Eerste geluidopname ?

Je hoort een opname gemaakt in het jaar 1888 op een Edisonblue amberol cylinder. De stem is van William E.Gladstone British prime minister. Het schilderij is vervaardigt door mijn vader en is de Lange Haven in Schiedam

Shantykoor Het Kraaiennest in Het Graanhuis

Een optreden verzorgd optreden voor een 65 jarige en een geweldig publiek. Bestel ons via de website.

Bentley Roadstar 1929

Helemaal gerestaureerd en opgepoetst staat ie voor de bus van Het Kraaiennest te pronken. Leuk gedaan toch?

Scheveningen

Optreden Het Kraaiennest op 28-08-2016 voor de Plastic Soup Foundation op het strand bij Surfles Scheveningen

Optreden haringparty Het Wapen van Reeuwijk

Het Kraaiennest trad op 22 Juni 2016 in het Wapen van Reeuwijk, het geluid is niet erg best, excus daarvoor.

Ocobar speelt op zondagmiddag in Walhalla

Was weer een heerlijke muzikale zondagmiddag in theater Walhalla op Katendrecht. Ocobar vertolkte op geheel eigenwijze een bekend Eurovisie songfestival liedje.

Een spetterend optreden in de Kantine op Katendrecht.

In een uiverkochte Kantine Walhalla op Katendrecht trad Het Kraaiennest op voor 169 enthousiaste toeschouwers op een zondagmiddag 28-03-2016

Viering 20 jarig bestaan van het shantykoor Het Kraaiennest

Een indruk van de voorbereiding van het optreden van Het Kraaiennest met de Ierse formatie The Fureys op zondag 1 November 2015

Een vande vele hoogtepunten in het koor weekend 2015

Twee shantymannen worden snachts Nederlands kampioen filjejeppen zonder polsstok!

Koorweekend 2015 in Friesland

Bij het Skutjesmuseum werd er een officiele foto van Het Kraaiennest gemaakt, maar dat ging niet vanzelf !

Shantykoor Het Kraaienest in 1996

Deze clip plaats ik in het kader van het 20 jarig bestaan van het shantykoor.

Optreden in Ierland 1998

Hier het Kraaiennest tijdens de trip naar Ierland.

1998 naar Ierland

Clip in het kader van het 20 jarig bestaan van Het Kraaiennest.

In het kader van het 20 jarig bestaan van het Kraaiennest een clip uit 1996

Opname gemaakt in het eerste jaar van shantykoor Het Kraaiennest in 1996 De uitvoering vondt plaats in het Zorgcentrum De Zevenster waar ik als chefkok werkzaam was.

Het Kraaiennest op de jaarlijkse Familiedag 2014

De Mingualey song

Opening van de Familiedag Het Kraaiennest 2013

200 aanwezigen zagen de binnenkomst van ons koortje. Het tweede lied, is geschreven door Aad Wijtman.

DISCUSVISSEN

Discusvissen in mijn vissenbak. Deze vissen komen oorspronkelijk voort uit het amazonegebied.

Altastenberg vrijdagavond 27-09-2013

We kregen het dankbare publiek weer uit de stoelen, geweldig!

Gezelligheid kent geen tijd!

Sfeertje hoor, veelstemmig!

Zondaglunch in Willingen 29-09-2013

Op de terugweg

)peningslied van Het Shantykoor Het Kraaiennest

Zo begon het optreden in Dinxperlo voor een volle zaal!

Nog een impressie vanuit Dinxperloo

Leuk optreden met het nieuwe nummer dat ook op de derde CD komt namelijk Tango Chico

Geweldig publiek in Dinxperloo bij Het Kraaiennest.

Het was met onze trouwe bus De Halfvier 180 kilometers rijden, maar met zulk dankbaar en enthousiast publiek was dat dik de moeite waard. Het laatste lied de Drunken sailor.

Terugblik op 2003 met Het Kraaiennest,

Optredens op de pier van Scheveningen,de jaarlijkse Familiedag en het weekenduitje. De opnamen zijn van videobanden en de kwaliteit laat soms wel te wensen over, maar wel twee uur veel lol.

De dames Toos en Tea

Ja er werd weer heel veel afgelachen in het Swanla theater in Zevenhuizen op zondag 25 November 2012

De echtgenoten van onze shantymannen.

Ze waren weer goed op dreef de dames van de mannen van Shantykoor Het Kraaiennest

Familiedag van Het Kraaiennest op 25-11-2012

Opening van een middag vol zang, gein en veel plezier,voor familie, donateurs en sponsors in theater Swanla in Zevenhuizen

Jarno op judowedstrijd in Leimuiden 11-11-2012

Door arbitrale beslissing werd mijn kleinzoon flink benadeeld, zie het score verloop en de mensen achter de jurytafel deden ook mee!

Een impressie van de studio opname.

Een lied behorende bij de Urk dvd en dat geschreven is door Aad Wijtman van het shantykoor Het Kraaiennest.

De allerbeste Kok

De allerbeste kok gezongen tijdens de verkorte versie van nova zembla in Nesselande , Rotterdam

Koi maanvissen

Het kan er soms heet aan toe gaan bij het veroveren van een vrouwtje.

Dochter Astrid in 1996

Astrid geheel in haar spel en geen erg in de camera. Opname is van een videoband.

Judowedstrijden op 12-02-12 in leidsedam.

Dankzij een mooie kanteltechniek wist Jarno zich uit de houdgreep te raken en deze tevens over te nemen, knap hoor!

Shantykoor Het Kraaiennest te gast bij Sooitjevis.

Het Kraaiennest zong het lied Wij Gaan Aan Boord uit de muzikale vertelling Nova Zembla op het feest van viswijvenkoor Sooitjevis

Mijn kleinkinderen Cynthia en Jarno

Opa kwam even langs.

Diashow van Nova Zembla de muzikale vertelling die in 2010 en 2011 werd opgevoerd door het Kraaiennest.

Voor vier keer een uitverkochte zaal optreden, dat is waar we het allemaal voor doen.

Jarno voor Goud

Tijdens Judowedstrijden op 20-11-11 in Leimuiden behaalde mijn kleinzoon de eerste plaats in zijn gewichtsklasse. Het bijbehorende commentaar is van zijn moeder.

Shantyman dames op de familiedag 2011 deel 2

We gaan verder met lachen, sorry voor de schokkende beelden !

Twee shantyman dames bij de bushalte .Deel 1

Act opgevoerd tijdens de jaarlijkse familie en donateursdag 2011

De Scheepskat

Gezongen a capella op de familiedag 2011

Optreden van de playpapa`s

Onze koor musici tijdens de jaarlijks Familie en donateursdag 2011

Weekend in Gulpen ( Limburg )

Lekker uit met een vriend en dochter en mijn dochter.

Wat heb het Kraaiennest toch geweldige talenten zoals deze!

Een indruk van ons weekenduitje naar Antwerpen op 23 September 2011

scene uit de opvoering van nova zembla 27-11-`10

Twee keer een volle zaal en wat een performance.

Scene uit de muzikale uitvoering van Nova Zembla

Het kraaiennest acteert en zingt.

Op Urk

Het shantykoor Het kraaiennest met een eigen lied geschreven door Aad Wijtman.

Bezoek Urk 14-08-2010

Even ontspannen en het bracht nog wat op ook!

waterspektakel in Hekendorp 29-08-2009

Drie optredens van een half uur voor een razend enthousiast publiek. Goed weer en een leuke ambiance.

Diner in Limburg

Een spontaan optreden tijdens het afsluitende diner na ons optreden in Maastricht.

Mijn vissenbak

Amazone aquarium met grote planten waaronder de rode lotusplant.

Oude bezetting van Het Kraaiennest

Opname uit 2002

korenfestival

optreden in Hoek van Holland op 29-03-2009

