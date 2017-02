TWEEDE PINKSTERDAG een optreden met Rotterdamse Trudy en Het Kraaiennest.





De kaartverkoop is al begonnen en ze zijn te verkrijgen bij theater Walhalla.

Het gaat weer een spetterend optreden worden van het Shantykoor Het Kraaiennest op 2e Pinksterdag in de Kantine op Katendrecht in Rotterdam.

De Rotterdamse Trudy verzorgt op haar unieke wijze het cabaretgedeelte.